Отряд кораблей Балтийского флота провел плановые учения в акватории морских полигонов. На первом этапе экипажи корветов "Бойкий" и "Стойкий" отработали элементы морского боя.

По условному противнику ударили из артиллерийских орудий и крупнокалиберных пулеметов. На этапе поиска подводной лодки к учениям присоединилась авиация. Разведку с воздуха провел экипаж вертолета.

Обнаруженную субмарину атаковали торпедным оружием. Также были отработаны действия в случае возникновения пожара или подтопления на судне.