Министр обороны США впервые пропустит международную встречу по Украине

Министр обороны США Пит Хегсет впервые пропустит заседание по оказанию военной помощи Украине. Причём, участие главы Пентагона не планируется ни очно, ни дистанционно. Об этом сообщает издание DefEnse News.

Международная встреча в формате "Рамштайн" запланирована в Брюсселе на 11 апреля. Ранее союзники собирались на форумы именно под председательством США. Теперь же Вашингтон, вероятно, и вовсе не направит своих представителей.

Белый дом ещё в феврале призвал европейских партнёров взять на себя больше ответственности за собственную оборону. Отказ американцев приехать на заседание в Брюссель иронично прокомментировала официальный представитель нашего МИДа. Мария Захарова в своём Телеграм-канале написала: "Экипаж прощается и желает хорошего полёта".