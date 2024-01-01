События в Буче, которые произошли три года назад, были ни чем иным как чудовищной провокацией, устроенной Киевом и его британскими сторонниками с целью не допустить установления мира, увековечить конфликт и оказать давление на западных союзников, чтобы вынудить их поставлять оружие Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

В Нью-Йорке прошла неформальная встреча членов Совета безопасности Объединенных Наций. Ее темой стала дезинформация и саботаж мирного процесса на Украине.

Полянский отметил, что три года назад большинство западных СМИ - недвусмысленно и без колебаний - возложили вину на Россию. При использовании этого пропагандистского трюка намеренно игнорировались все факты и нестыковки.

По словам нашего дипломата, такое поведение очевидно говорит о том, что ни Киеву, ни его западным союзникам правда не нужна. Независимое расследование до сих пор не проведено, не раскрыты и важные детали происшествия.