Цымбалюк-Романовская показала беременный живот

Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой 25 марта, однако сообщила об этом лишь в канун 1 апреля. Пианистка не афишировала свою беременность. Поэтому, вероятно, многие интернет-пользователи сочли известие о рождении ребенка у бывшей супруги легендарного актера Армена Джигарханяна шуткой. Виталина поспешила опровергнуть эту информацию.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала видео, на котором запечатлена с сильно округлившимся животом. Таким образом Цымбалюк-Романовская доказала, что действительно ждала ребенка и родила в одной из столичных клиник.

"Друзья, это был не фейк. Девочка родилась 25 марта. Можно поздравлять!" - сообщила Виталина.

В комментариях многочисленные поклонники пришли в восторг от умилительного видео. Они рассыпались в поздравлениях и комплиментах, а также отметили, что беременная Цымбалюк-Романовская почти не поправилась за время беременности.

Кстати, ранее в интервью 46-летняя Виталина призналась, что довольно легко перенесла девять месяцев ожидания ребенка. Она продолжала работать и вести активный образ жизни.