США ввели пошлины на товары с Украины

Соединенные Штаты устанавливают минимальную базовую пошлину на импорт из других стран, включая Украину. Тарифы в 10% заработают с 5 апреля, а с 9 числа начнут действовать повышенные ставки для государств с наибольшими торговыми дефицитами.

Также, как объявил президент США Дональд Трамп, вводятся новые пошлины на товары из всех импортирующих в Штаты государств. В частности, для стран Евросоюза тариф составит 20%. Для Китая, в частности, назначена ставка в 34%, для ЮАР – 30%. Тариф на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти составит 25%.

По словам Трампа, Вашингтон не будет вводить пошлины в полном объеме, а ограничится ставками примерно вдвое ниже тех, что применяют другие государства. В Белом доме уточнили, что товары, представляющие критическую важность для производства и нацбезопасности под эти ограничения не попадут. Отмечается, что России и Белоруссии в черном списке нет, передает РИА Новости.