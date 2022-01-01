В США продолжается встреча Дмитриева и Уиткоффа

Американская пресса утверждает, что встреча Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа в Вашингтоне проходит прямо сейчас. По данным CNN, США временно сняли с Дмитриева введенные против него в 2022 году санкции, чтобы выдать ему визу на въезд в страну. Госдепартамент не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф начали встречу в Вашингтоне в ночь на 3 апреля по московскому времени. Собеседник Washington Post утверждает, что переговоры "до сих пор продолжаются".

Сообщается, что темой встречи станет укрепление двусторонних отношений и урегулирование украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что такая встреча может состояться.