Западная пресса выяснила, что обсуждают на своих встречах союзники Киева. По данным Financial Times, на переговорах под руководством Франции и Великобритании рассматривается план использования структур НАТО на Украине.

В соответствии с одним из планов коалиции, структуры командования и контроля НАТО будут использованы при развертывании так называемых сил обеспечения на Украине. Как сообщили изданию пять официальных лиц, силы также будут использовать общие возможности Североатлантического союза в области разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Отмечается, что участие НАТО также рассматривается европейскими лидерами как способ косвенного вовлечения США в свои планы и обеспечения молчаливой поддержки Вашингтона. Американский лидер Дональд Трамп отказался принимать непосредственное участие в какой-либо миссии под руководством Европы. При этом военный потенциал США в Европе является неотъемлемой частью всех операций альянса.