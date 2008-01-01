Лариса Гузеева: "Ладно, мы одинаковые. Только я не подарок"

Лариса Гузеева считается одной из самых известных и востребованных ведущих. А меж тем она еще и успешная актриса. Многие зрители до сих пор обожают ее дебютную картину "Жестокий романс", в котором она воплотила образ Ларисы Огудаловой. Эта роль мгновенно прославила молодую артистку. Гузеева снялась еще в нескольких лентах, однако не смогла повторить успеха, лишь телевизионная карьера позволила ей снова стать популярной.

А ведь актриса не скрывает, что, получив предложение стать ведущей брачного шоу "Давай поженимся!", она хотела отказаться, ведь у нее были совсем другие планы, передает Starhit.

"Когда мне предложили вести программу, я подумала: „Боже, никогда! Меня же должны снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь“. Месяц думала, а потом пошла! Но мой образ со временем менялся. Первый, когда я была королевой в окружении подданных, не прижился. Все пошло на лад только, когда я сказала: "Ладно, мы одинаковые. Только я не подарок", - рассказала Гузеева.

С 2008 года программа выходит в эфир. Лариса рассказала, что у нее нет строгого сценария, а примерную канву ведения программы продумывает по пути из гримерки. Многие зрители обожают передачу, причем считают золотым состав ведущих, состоящих из Ларисы Гузеевой, Розы Сябитовой и Василисы Володиной.