Собянин: В ближайшие два года завершится строительство и реконструкция семи городских вокзалов

В ближайшие два года в Москве завершится строительство и реконструкций семи городских вокзалов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Будут построены и реконструированы: "Петровско-Разумовская" МЦД-1 – платформа №1 и конкорс; "Курская" МЦД-2/МЦД-4 – вторая и третья платформы, тоннель, новый центр управления эксплуатацией, запуск цифровой системы управления; "Москва-Сити" МЦД-1 – три платформы, северный вестибюль, интеграция южного вестибюля с МЦД-4; "Серп и Молот" МЦД-2/МЦД-4 – платформы и конкорс, интегрированный с метро; "Железнодорожная" МЦД-4 – третья и четвертая платформы, северный вестибюль, транзитная галерея со сходами на платформы; "Беговая" МЦД-1/МЦД-4 – три платформы и вестибюль, интегрированный с метро; "Царицыно" МЦД-2 – вестибюль, интегрированный с метро.

Кроме того, завершится ремонт здания пассажирского терминала Ленинградского вокзала. Также завершится модернизация подвижного состава МЦД и начнется обновление поездов Ярославского направления МЖД.