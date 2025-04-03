ВСУ запретили вывезенным в Сумскую область курянам смотреть новости и Путина

Недавно стало известно, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию. Один из освобожденных курян рассказал, что их держали в старом госпитали в Сумской области, не разрешали смотреть новости, включали только фильмы.

"Нам запретили даже смотреть по телевизору Путина, украинский канал…", - сообщил освобожденный мужчина.

Ему вторила женщина. Она отметила, что лишь раз тайком им удалось посмотреть новости, которые были про Курскую область, передает РИА Новости. Показания эвакуированных зафиксировали военные следователи СК России.

Напомним, что в конце февраля была достигнута договоренность по эвакуации жителей Курской области, которые находились в украинских Сумах. Планировалось, что россиян доставят на родину через Беларусь. В январе уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова обнародовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. При этом она оставила контакты для связи с ее аппаратом для тех, кому что-то известно о судьбе пропавших курян.