Мощные взрывы прогремели ночью в крупных городах Украины. Поражены военные объекты неонацистов в Сумской области, а также в Днепропетровске. Крупный пожар вспыхнул на предприятии украинского ВПК. Также десятки детонаций - под Харьковом. По предварительной информации, уничтожены цеха авиационного завода и склады с западным вооружением. В Минобороны подчёркивают: удары по военным объектам Украины - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. В зоне СВО самая тяжёлая ситуация для киевских радикалов на Красноармейском и Купянском участках фронта. Наши мотострелки и десантники заняли новые тактические позиции, отрезав трассы снабжения боевиков.

Гарнизон ВСУ на окраинах Купянска – под плотным огнем танков и артиллерии. Вот уже вторые сутки с этого направления в генштаб ВСУ приходят крайне неприятные новости. Фронт неожиданно просел. Да так, что выровнять его уже невозможно. Российские штурмовики ворвались в деревню Кондрашовка. Захватили несколько опорных пунктов. И теперь авангард группировки "Запад" стоит в трех километрах от города.

Впрочем, катастрофа для ВСУ неминуема. Потому что Купянск оказался в оперативных клещах. Сразу с трех сторон. И с каждым днем у боевиков растут потери. Только за сутки почти 300 человек убитыми и ранеными.

Боевики огрызаются вяло. Российские штурмовики - наоборот. Постоянно атакуют силами малых огневых групп. Потеря Кондрашовки будет означать для ВСУ и полную потерю контроля над северными воротами в город. То есть главной автомагистралью, которая связывает Купянск со всеми приграничными районами Харьковской области.

На южном фронте целиком взяты под контроль поселки Веселое и Преображенка. Освобождена и зачищена деревня Лобковое. Вот трое националистов вылезают из подвала. Еще один ранен – в окопе. Машет белым платком. Тоже сдается. Это была последняя группа ВСУ в деревне, которую обезвредили во время зачистки.

В Дзержинске идут ожесточенные бои. Метр за метром, наши подразделения забирают у бандеровцев дома, улицы, кварталы. Вот штурмовики заметили полуразрушенное здание, куда пробирались националисты. Передали координаты расчету "Града". Ночью развалины накрыли полным "пакетом". А утром мотострелки пошли на зачистку. Но внутри живых уже никого. Позже выяснилось – это бывшая поликлиника, которую ВСУ превратили в комплекс огневых точек и дотов.

В Курском приграничье нашим разведчикам удалось обнаружить несколько схронов, где прятались иностранные наемники. Их атаковали экипажи вертолетов и расчеты беспилотников. Из радиоперехватов стало понятно, что ликвидирована целая группа колумбийцев. И не исключено, среди убитых есть американец и австралиец.