Более 175 тысяч ветеранов СВО получили медпомощь благодаря фонду "Защитники Отечества"

Более 175 тысяч ветеранов СВО получили медицинскую помощь благодаря фонду "Защитники Отечества". Предварительные итоги работы организации, которая 2 года назад была создана по указу Владимира Путина, сегодня подвели в Москве.

Состоялся круглый стол с участием представителей органов власти, руководителей министерств и экспертов. Сотрудники фонда приняли более двух миллионов обращений на оказание помощи. Организация активно наращивает меры поддержки, разрабатывает и успешно внедряет средства реабилитации, в том числе занимается протезированием. Особое внимание уделяют помощи в трудоустройстве, переобучении и адаптации ветеранов в социуме.

"Наша основная задача - не просто помочь им восстановить своё здоровье или получить протез, а окружить их такой заботой, чтобы герои, вернувшись из зоны специальной военной операции, прошли весь путь - от лечения до трудоустройства, и самое главное - смогли интегрироваться и стать активными членами нашего общества", - отметила Анна Цивилёва, председатель фонда "Защитники Отечества", статс-секретарь – заместитель министра обороны России.