В Москве стартовал форум креативных индустрий АртМастерс

В Москве в концертном зале "Зарядье" стартовал первый федеральный форум креативных индустрий АртМастерс.

На нём собрались крупнейшие игроки медиа-рынка, экспертное сообщество и руководители органов власти, чтобы обменяться опытом и обсудить дальнейшее развитие отрасли в нашей стране.

Программа форума обширная и включает десятки мероприятий с участием более 200 спикеров. Гостей ждут лекции, презентации и мастер-классы, а также выставка современных технологий. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.