Крымские производители расширяют географию экспорта

Все больше зарубежных партнеров проявляют интерес к продукции, произведенной на полуострове. Это и промышленные товары, эфирные масла, травяные чаи, вино, уникальная косметика. А чтобы минимизировать влияние незаконных западных санкций, предпринимателям активную поддержку оказывает государство.

Еще четверть века назад здесь изучали свойства лекарственных растений и перерабатывали сырье для фармацевтических компаний. Сейчас выпускают собственный продукт. Это крупнейший производитель травяных чаев в стране. Роза, лаванда, эвкалипт, зверобой, чабрец и другие травы – традиционные и хорошо узнаваемые вкусы и ароматы Крыма, которые сегодня можно попробовать в любом уголке России и не только.

"Мы работам с Китаем, недавно вернулись из бизнес-миссии. Мы работаем с Израилем, традиционно наши внешнеэкономические партнеры в странах таможенного союза – это Беларусь и Казахстан, также на стадии переговоров находимся с ОАЭ и Азербайджаном, и Узбекистаном", - рассказал Илья Пуйда, директор научно-производственного предприятия.

Компания постоянно меняется. Сейчас, например, спрос на концентрат и чайные напитки. Вкусы Крыма теперь не только в сухом виде, но и в жидком. Это новинка – зеленый чай сенча со вкусом крымской розы и шариками из сока вишни. Такой напиток популярен в Азии и теперь производится на полуострове с расчётом выйти на новые рынки.

Крым еще с советских времен - среди мировых лидеров в эфиромасличной отрасли. А теперь активно занимает нишу натуральной косметики. Этой мануфактуре всего 18 лет, а здесь уже делают более двух тысяч различных товаров. От мыла и кремов до средств для макияжа. В составе, в основном, крымские эфирные масла и экстракты. Помимо привычных розы, лаванды, виноградной косточки и миндаля используют, например, айву, маклюру и грязи Сакского озера. Есть чем заинтересовать и своего, и иностранного потребителя.

"Это Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. Сейчас, в том числе, рассматриваем китайский рынок. Натуральной косметики не так много, не много, кто её делает. И это позиционирование, конечно, интересно. То есть здесь мы выделяемся натуральными ингредиентами, безопасностью прежде всего", - отметила Ольга Латышева, руководитель отдела маркетинга косметической мануфактуры.

Востребована сельхозпродукция, легкая промышленность и крымская техника. Холодильное оборудование поставляется в семь стран. Активно закупается промышленная сварка, которую делают в Симферополе. Аппараты используются на верфях, в нефтегазовом секторе, мостостроении.

"Основные потребители – это страны бывшего Советского Союза, но и есть страны, которые не входили в Советский Союз. Например, сейчас идут поставки в Египет, Турцию. Все потихоньку начинают понимать, что санкции – это тупик и самое главное - это бизнес, работа, качественное оборудование, соблюдение сроков, порядочное отношение", - отметил Георгий Агаджанян, генеральный директор предприятия.

При этом крымскому бизнесу приходится преодолевать двойные санкции – общие для всей России и персональные для полуострова. Помогает господдержка, на которую могут рассчитывать не только крупные предприятия.

"В прошлом году по нашей линии, по линии центра поддержки экспорта. Я подчёркиваю, это только малый и средний бизнес - 19 экспортных контрактов. Более 11 примерно - около 12 000 000 $ мы поддержали за счёт господдержки. Это составляет примерно треть от всего общего объёма крымского экспорта прямого. Иногда наши крымские предприятия используют своих материковых партнёров, а это не идёт в статистику, но для нас самое главное, что они экспортируют, и крымский товар стоит на полке в иностранных государствах", - сообщила Ксения Слуцкая, директор Южного регионального центра поддержки экспорта.

Среди покупателей - страны СНГ, Ближнего Востока и Азии. Растет взаимодействие с Латинской Америкой. Крым поставляет эксклюзивные товары, спрос на которые сильнее, чем любые санкции.