США запретили своим госслужащим в КНР секс с гражданами Китая

США запретили работающим в КНР госслужащим "романтические и сексуальные отношения" с гражданами Китая. По данным агентства Associated Press, исключение может быть сделано только для тех американцев, которые вступили в отношения до введения запрета.

Летом 2024 года Вашингтон принял политику, запрещающую американскому персоналу заводить романы с китайскими гражданами, работающими охранниками и другим вспомогательным персоналом в посольстве и пяти консульствах США в Китае. Однако в январе 2025-го, за несколько дней до вступления в должность президента США Дональда Трампа, правила ужесточили: введен полный запрет на любовные связи с любым гражданином КНР.

Как отмечает агентство, новые правила еще в январе довели до сведения американского персонала в Китае в устной и электронной форме. Однако публичного объявления о нововведениях не было.