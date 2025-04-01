Киркоров после смерти отца перестал есть: близкие бьют тревогу

Филипп Киркоров тяжело переживает смерть отца, хотя на людях старается не показывать своих чувств. Сначала изменения во внешности певца заметили зрители: многие обратили внимание, что Филипп сильно исхудал и стал выглядеть изможденным.

Близкие Киркорова опасения публики подтверждают. Они буквально бьют тревогу. Бывшая помощница поп-короля Людмила Дороднова рассказала, что он так сильно переживает из-за смерти отца – Бедроса Киркорова, - что отказывается от еды.

"Филипп похудел, осунулся... Видно, что ему тяжело. Бедрос был для него настольной книгой", — заявила она в беседе с runews24.ru.

Дороднова рассказала, что Филипп перестал есть — еда на тарелках остается нетронутой. Кухня в его доме, которая когда-то была наполнена смехом и юмором, сейчас погрузилась в тишину.

Крестная мать Киркорова Ольга Новожилова подтверждает слова помощницы. По ее словам, Филипп буквально боготворил Бедроса.

Бедрос Киркоров умер 18 марта. Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца. Ему было 92 года. В последнее время артист сильно болел. Филипп в последние дни и часы жизни отца не был рядом с ним. Исполнитель находился на съемках в Марокко, когда отец умирал.

На прощании с Бедросом Филипп произнес трогательную речь: "У нас есть два крыла: мать и отец. И пока они есть, мы летаем. Теперь мне предстоит научиться ходить".