"Есть какие-то осложнения": Цымбалюк-Романовская рассказала о жизни после рождения ребенка

Виталина Цымбалюк-Романовская стала матерью 25 марта. Бывшая супруга легендарного актера Армена Джигарханяна не афишировала беременность, однако работала и выходила в свет до последнего. Пианистка не скрывает, что интересное положение далось ей весьма легко, несмотря на то, что ей 46 лет. Она уверена, что причина в правильном настрое и образе жизни. Также Виталина сообщила, что у нее было кесарево сечения.

А вот кто является отцом дочери, Цымбалюк-Романовская предпочла не раскрывать. Кроме того, она дала понять, что не торопится бежать под венец.

"Разводиться и трепать себе нервы я больше не хочу. Можно же просто жить и получать от этого удовольствие. Никто не исключает наличие мужчины у женщины с ребенком. Это выбор каждого", - заявила Виталина.

Она рассказала о жизни после рождения ребенка. В ближайшее время Цымбалюк-Романовская намерена вернуться к работе: она преподает музыку, иногда играет концерты и читает лекции. Она уверена, что забота о малышке ей не помешает. Кстати, скидывать ребенка на посторонних людей Виталина не намерена. Пианистка заявила, что одна заботится о крохе, имя которой, к слову, пока не выбрала, передает "КП".

"Никто не помогает. Я и не хочу. У меня нет близких людей. А к помощи посторонних людей я не готова. Я не хочу, чтобы ребенок видел какую-то чужую тетю", - отметила пианистка.

Виталина не скрывает, что есть сложности, однако она настроена позитивно и уверена, что со всем справится. Цымбалюк-Романовская не скрывает, что счастлива стать мамой. Она рассказала:

"Я очень хотела девочку. Конечно, есть какие-то осложнения. И грудное вскармливание — это не простая вещь".