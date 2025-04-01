Трамп ввел в США чрезвычайное положение

Внешнеторговая и экономическая политика США привела к чрезвычайной ситуации. Глава Белого дома объявил чрезвычайное положение в стране из-за торгового дисбаланса. Указ Дональда Трампа вводит ответные пошлины, чтобы укрепить международное экономическое положение Соединенных Штатов и защитить американских рабочих, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Отмечается, что большой ежегодный дефицит торгового баланса привел к истощению производственной базы в США. Это вылилось в отсутствие стимулов для наращивания внутренних производственных мощностей, подорвало важнейшие цепочки поставок. А оборонно-промышленная база США оказалась в зависимости от иностранных партнеров.

Вред причинили также политика манипулирования валютой и непомерные налоги на добавленную стоимость, введенные другими странами. Используя свои полномочия, президент Трамп введет десятипроцентный тариф для всех стран. Закон вступит в силу 5 апреля 2025 года.