Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом признали в России нежелательной организацией

Фонды британского музыканта Элтона Джона по борьбе со СПИДом признали в России "нежелательной организацией". Об этом в четверг сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве заявили, что целями деятельности организации Elton John AIDS Foundation является оказание поддержки общественным объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных групп. К ним Генпрокуратура отнесла "приверженцев ЛГБТ* и лиц с наркотической зависимостью".

Также среди целей фондов надзорное ведомство назвало "преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами".

Однако, по мнению Генпрокуратуры, фонды Элтона Джона "в большей степени сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола".

Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом создан в 1992 году. За это время он собрал сотни миллионов долларов на поддержку проектов, связанных с борьбой с ВИЧ/СПИДом.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России