В Совбезе ООН обсудили зарубежную дезинформацию вокруг украинского конфликта. Представитель России Дмитрий Полянский назвал чудовищной провокацией инсценировку в Буче, которую три года назад устроили Киев и его британские покровители. Эта провокация выглядит особенно кощунственной, если рассматривать ее в свете тяжких преступлений, совершенных ВСУ в Курской области.

Неформальная встреча на площадке ООН - очередная попытка России проломить стену лжи, выстроенной западной пропагандой вокруг украинского конфликта. Формат предполагает откровенный обмен мнениями и участие свидетелей. Дмитрий Полянский приводит факты чудовищных преступлений киевского режима в Курской области. Головорезы, отступая, минировали не только дома, но детские игрушки и даже тела погибших. Что уж говорить о мародерстве, погромах в церквях и зверствах в отношении ни в чем не повинных мирных жителей.

"Большинство из них – больные пожилые люди и несовершеннолетние дети. Все рассказывают ужасающие истории о пытках, изнасилованиях, убийствах. Мы сообщали о молодой беременной женщине, которая была застрелена при попытке покинуть город вместе с семьей. После освобождения района нашли ее тело вместе с телами сотрудников больницы. Теперь она наконец-то сможет обрести покой", - рассказал он.

Российский дипломат зачитал отрывки из дневника пенсионерки, которая медленно умирала от голода и холода в оккупированной деревне. А вот и свидетельство из первых уст - женщина рассказывает, за что террористы убили ее пожилую мать.

Свидетельства, которые невозможно слушать спокойно. Но тронуть сердца представителей Запада не удается. Их любимая тактика - отрицать факты и закрывать глаза на неудобную правду. Как это было в случае с Бучей, где Киев и его британские покровители устроили циничную провокацию. Слепленные наспех видеокадры полны нестыковок.

"Одни и те же тела сняли с разных ракурсов. Их было несколько, а не сотни или даже тысячи, как утверждал киевский режим. Говорили, что эти тела лежали на улицах Бучи с 11 марта. В это время стояла жаркая погода, но признаков разложения нет. Еще одна нестыковка – тела были заметно грязными, но ткань, которой связаны руки, безупречно белая", - отметил Полянский.

Фальшивые следы массовых казней внезапно появились лишь через несколько дней после отхода российских войск. Но кого на Западе это волнует, если истина противоречит пропагандистской картинке.

Независимое расследование событий в Буче не проводилось. Не раскрыты даже имена погибших. Все запросы России с просьбой представить улики игнорируют. Очевидно, потому, что их попросту нет.