Подробности развода Андреевой и Бондарчука

Недавно Паулина Андреева официально объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Они были вместе на протяжении девяти лет, почти шесть из которых провели в официальном браке. Что стало причиной развода, не уточняется, однако в близком окружении рассказали, что Паулина, будучи домоседкой и интровертом по натуре, не смогла выдержать бурного ритма жизни любителя шумных компаний Федора.

"Паулина сама ушла от Федора еще год назад. Две творческие личности не смогли ужиться под одной крышей. Классическая история в светских кругах. Там и ревность была со стороны Федора, и усталость со стороны Паулины", - сообщил подробности развода продюсер Сергей Дворцов.

Он же рассказал "КП", что после расставания Бондарчук оставил Андреевой квартиру в Санкт-Петербурге, а у него еще есть недвижимость в Москве. Также в близком окружении утверждают, что режиссер никогда не изменял актрисе, да и после разрыва с ней до сих пор одинок.