Три человека пострадали в результате пожара на судостроительном заводе в Карелии

Жители Петрозаводска сообщают о столбе черного дыма, который поднимается над Онежским судостроительным заводом. По предварительным данным, пожар вспыхнул в новом цеху, где хранились ГСМ.

В здании проводились сварочные работы. Неосторожность рабочих и спровоцировала возгорание, огонь перекинулся на другие помещения. Пожару присвоен второй повышенный ранг сложности, спасатели уже на месте и борются с огнем.

По данным главы Карелии Артура Парфенчикова, пострадали три человека, жертв нет. Как сообщили в МЧС Карелии, на месте происшествия на улице Ригачина работают спасатели. По словам очевидцев, в сторону Судостроительного завода едут "скорые" и машины пожарных, передает Telegram-канал Daily Карелия.