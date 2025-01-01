Председатель ЦБ Набиуллина сообщила о снижении инфляции

Банк России ожидает дальнейшего снижения инфляции, она "придет в норму" к концу 2025 года. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. При этом она отметила, что в целом по этому году инфляция будет все еще выше 4%, передает ТАСС.

Ранее Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В сообщении о размере ставки регулятор заявил, что рассмотрит вопрос о ее повышении, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Интересно, что еще в конце марта Центробанк давал такой прогноз по годовой инфляции в России. Она, по данным Банка России, снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, а в 2026-м — к 4%.