В России предложили ограничить рабочие часы курьеров: "Чтобы не превратились в зомби"

Курьеры в Москве зарабатывают в среднем 130 тысяч рублей в месяц, однако добиться такого уровня зарплат получается только при ненормированном рабочем дне.

Чтобы больше заработать, доставщики стараются брать больше заказов. По мнению экономиста Дмитрия Алексеева, это несет определенную опасность. Из-за высокой нагрузки у курьеров могут возникнуть проблемы со здоровьем, что, в свою очередь, увеличит нагрузку на бесплатную медицину. Эксперт отметил, что работодатели не предоставляют никаких гарантий доставщикам: ни ДМС, ни страховку от несчастных случаев.

Эксперт уверен, что агрегаторы доставки имеют возможность ограничить количество рабочих часов и нагрузку, чтобы курьеры "не превратились в зомби".

"Курьерство — не рабство", — заявил Алексеев в интервью "ТВ Центру".

По мнению экономиста, высокие зарплаты у курьеров продержатся ещё около двух лет, но потом начнут снижаться. Либо процесс доставки будет автоматизирован, либо рынок насытится — желающих работать курьерами будет так много, что зарплаты пойдут вниз, заключил Алексеев.