Православным разрешили заниматься сексом в Великий пост

Интимная жизнь во время Великого поста не является грехом, сообщил настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов. Однако он пояснил, что такие отношения допустимы только в законном браке.

"Интимные отношения между мужчиной и женщиной возможны только в законом браке, все остальное — смертный грех. Семейные отношения между мужем и женой решаются только между ними. Апостол Павел сказал: "Брак честен, ложе нескверно". Меру воздержания во время Великого поста они решают сами между собой", - рассказал Харитонов NEWS.ru.

Напомним, у православных Великий пост начался 3 марта. Семь недель прихожане готовятся к главному празднику - Воскресению Христову. В этом году Пасху встретят 20 апреля.

Ранее в Госдуме был поднят вопрос о признании Пасхи и Троицы официальными праздниками. Соответствующие обращения главам всех регионов страны направил первый замруководителя думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев.