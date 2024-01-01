Родные почтили память Анастасии Заворотнюк в особенный день

Сегодня, 3 апреля, актрисе Анастасии Заворотнюк исполнилось бы 54 года. В честь особенного дня родные опубликовали на официальной страничке артистки в запрещенной социальной сети "Инстаграм" ее архивные фотографии и написали воспоминания, как обычно она проводила свой день рождения.

"Ее праздник всегда означал шквал звонков с поздравлениями и море цветов. Она обожала этот день, обязательно с удовольствием собирала за столом гостей и была самой радушной именинницей", - поведали близкие.

Они также отметили, что у Заворотнюк было "удивительное качество" - в ответ на каждое поздравление и пожелание она говорила еще больше теплых слов, "всегда очень искренне и тонко".

"Щедрость на тепло, на внимание и душевность - ее неповторимый стиль жизни. Так ее внутреннее солнце сияло еще ярче. Наверное, поэтому все близкие, друзья, поклонники ощущали этот день одновременно и абсолютно ее днем, и при этом немного своим праздником тоже", - заключили родные актрисы.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась меньше года назад. Звезды сериала "Моя прекрасная няня" не стало 30 мая 2024 года. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.