Каллас "зависла" на вопросе об участниках саммита глав МО стран ЕС

Вопрос журналистов об участниках встречи глав министерств обороны стран ЕС привел в замешательство верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Каю Каллас. Она не смогла объяснить, почему на саммите в Польше присутствуют только 10 министров из 27 стран — участниц европейского объединения.

Пытаясь выйти из положения, Каллас заявила, что не знает точного числа прибывших, она европейских министров не считала. По словам представителя ЕС, у Евросоюза есть разные форматы, позже пройдет встреча глав МИД в штаб-квартире НАТО, передает РИА Новости.

Журналисты попросили Каллас объяснить, какой сигнал ЕС посылает миру, если на встрече присутствует меньше половины европейских министров. Ранее представитель ЕС заявила, что европейские страны должны сами решить, готовы ли они направить свои силы на Украину в качестве миротворческого контингента – и, кроме того, призвала усилить давление на Россию.