Трамп ввел пошлины на заселенные только пингвинами острова

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары практически из всех стран мира. В списке — 185 государств и территорий.

Пошлины введены как против "друзей", так и против "врагов США". На большинство стран наложены тарифы в размере 10%, например, против Великобритании, Новой Зеландии и Саудовской Аравии, однако на некоторые государства наложены более жесткие условия. Максимальную ставку ввели в отношении Лесото и французской территории Сен-Пьер и Микелон (50%). На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%.

При этом России и Беларуси в списке стран нет.

Тарифами обложили даже Украину и необитаемые острова Херд и Макдональд. Ставка для них составит 10%.

Острова Херд и Макдональд расположены в субарктической части Индийского океана. Считаются самыми отдаленными в мировом океане участками суши. От Австралии до архипелага около 4 тысяч километров. Чтобы добраться до него на корабле, потребуется около 2 недель.

На островах Херд и Макдональд не проживает ни одного человека, лишь изредка к ним подплывают корабли с туристами и научные экспедиции. Острова заселены только пингвинами и тюленями. Вблизи архипелага, по данным из открытых источников, ведется рыбный промысел.

В Белом доме пояснили, что необитаемые острова попали в список, поскольку принадлежат Австралии.