Собянин: Обновленная школа №17 в Конькове примет учеников уже в сентябре

Школа №17 в Конькове после капитального ремонта примет учеников уже в сентябре. Об этом сегодня в соцсетях рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты обновят фасад и кровлю. Поменяют инженерные коммуникации. Выполнят внутреннюю отделку. И установят новое оборудование и мебель.

Этому учебному корпусу школы номер 17 на улице Введенского уже более полувека. За короткие сроки устаревшее типовое здание строители сделают современным. Капитальный ремонт начали год назад. О предстоящих переменах в своем личном блоге рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин:

"Специалисты обновят фасад и кровлю, поменяют все инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, выполнят внутреннюю отделку. Затем полностью оснастим здание новым оборудованием и мебелью. Для детей и педагогов создадим современную образовательную среду. Обустроим по новым стандартам. Универсальные и специализированные учебные кабинеты — с прозрачными дверями для дополнительного естественного освещения. Пространства с раздвижными трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах".

Чтобы помещения стали уютными и функциональными, пришлось демонтировать все перегородки, инженерные системы и кровлю. Расширили оконные проемы и теперь в коридорах будет больше света, а на низких подоконниках можно комфортно сидеть.

"Мы с вами находимся в актовом зале. Данное пространство также рассчитано на трансформацию под два учебных класса. Под, например, компьютерные кружки, так как в полу у нас установлены, предусмотрены розетки для компьютеров. И в целом этот зал преобразился. Он не имеет выраженной сцены, которая занимает пространство", - пояснил Вадим Большаков, генеральный директор компании-генподрядчика.

А в обновленном спортивном зале все тоже на высшем уровне. Здесь уложили специальный паркет с ударопоглощением. А современная система вентиляции будет поддерживать комфортную температуру во время тренировок. Появятся в школе и лаборатории для изучения естественных наук.

"На сегодняшний день общий объем работ, которые выполнены в этой школе, составляет 80 процентов. Завершены работы по инженерии, сейчас ведется пуско-наладочная работа. Продолжаются работы отделочные. Сейчас полным ходом идут работы по благоустройству территории. В классах появляются лаборатории, они приспосабливаются к сегодняшним требованиям, к новым стандартам. В школах появляется Wi-Fi на всей территории", - отметил Алексей Беляев, руководитель Департамента капитального ремонта Москвы.

Территорию вокруг школы благоустроят. Там сделают беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола, настольного тенниса. Воспользоваться ими смогут и жители ближайших домов. Вернутся школьники в обновленное здание уже 1 сентября.