В "Ламборгини" Егора Крида влетел таксист

В Москве сразу два автомобиля премиум-класса попали в ДТП. И это явно был не вечер итальянских спорткаров.

Так, на Мичуринском проспекте водитель "Феррари" стоимостью почти 30 миллионов рублей решил проскочить на запрещающий сигнал светофора. Врезался в "Ауди" и задел столб. У спорткара разбита вся передняя часть. С трудом открываются двери. У "Ауди" тоже сильные повреждения. Скорее всего, автомобиль восстановить не удастся.

А на Лесной улице таксист врезался в "Ламборгини Урус". Который, как оказалось, принадлежит певцу Егору Криду. Спортивный кроссовер стоял на светофоре. И в этот момент в заднюю часть машины влетел таксист. Удар был такой силы, что водитель не смог выбраться из салона из-за деформированной двери В обоих ДТП никто не пострадал.