Аэропорты Подмосковья очистят от нелегальных таксистов

Таксисты-зазывалы больше не смогут работать в аэропортах Подмосковья. С 22 марта в силу вступило новое постановление правительства Московской области, согласно которому предлагать услуги такси смогут только легальные перевозчики. Что изменится в аэропортах Подмосковья? И как будут наказывать нелегальных таксистов?

Чтобы так смело ответить нелегальному таксисту, нужно знать реальные расценки. Уметь пользоваться приложением на смартфоне. Или быть местным. Для остальных пассажиров так называемые "зазывалы" кажутся самым приемлемым вариантом уехать из аэропорта.

Этот юноша от "Домодедова" до Кремля согласился доехать всего за 2500 - это раза в два больше официальной цены. На его седане - наклейки с логотипами известного агрегатора такси. То, что этот водитель связан с легальным сервисом, совсем не очевидно. Но сверять детали уставшие после перелёта пассажиры не будут.

Теперь армии таксистов-зазывал придётся искать новое занятие. В аэропортах, расположенных в Подмосковье, отныне имеют право работать только легальные перевозчики.

"Если вы желаете заказать такси, вы можете подойти к специальной стойке, где написано "такси", и заказать его", - отметила Евгения Каретникова, начальник управления административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья.

У аэропортов есть месяц на то, чтобы завершить оформление этих самых стоек. Вероятно, говорят автоэксперты, нужно позаботиться и об их количестве. Впрочем, вызвать машину можно будет и более традиционным способом.

"Пассажиры по-прежнему смогут заказывать такси через приложения, предоставленные только аккредитованными перевозчиками, у которых есть лицензия и разрешения", - сообщил Максим Коркин, председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям.

Во-первых, новая мера должна защитить кошельки пассажиров. Особенно тех, кого обмануть легче всего.

Пока же прорабатывается вопрос о наказании нелегальных таксистов, которые и после вступления в силу постановления всё равно тянутся в аэропорты, испытывая судьбу. Таким нелегальным перевозчикам, скорее всего, придётся платить серьёзные штрафы. Размер их пока не определён.