Реставраторы восстанавливают артефакты из Чижевского подворья

Что для одних грязь и глина, для других – культурный слой. Вооружившись лопатами, археологи два года вели работы в самом центре Старой Москвы – в районе Китай-города. Четыре века назад здесь был большой деловой квартал. "Улов" исследователей Чижевского подворья - около шести тысяч артефактов. Предметы быта, фрагменты керамики, монеты, даже обувь прямиком с раскопок отправляют на реставрацию – в мастерские.

Здесь их очищают от посторонних примесей и собирают по кусочкам, как пазлы. Сложность в том, что нужной части может просто не оказаться. Но и не полностью собранная вещь – настоящее сокровище, которое может многое рассказать о москвичах 17 века. Например, об уровне доходов и даже о межкультурных связях. Это расписное блюдо, например, родом из Турции – для России того времени такие яркие цвета и узоры были диковинкой.

А такие глиняные кувшины были в каждой семье - независимо от достатка. Причём, для прочности стенок использовали исконно русский укрепитель.

В отличие от кувшинов, к ножам москвичи 17 века относились бережнее: железо тогда было в большой цене. На Чижевском подворье нашли около 100 таких экземпляров. Реставрируют их поэтапно: черный металл – самый капризный.

"С какими-то вещами это может длиться до года. Потому что если полностью не вывести соль из предмета и законсервировать сверху, то предмет начинает рвать изнутри. То есть вот эти частицы соли отрывают частицы самого металла", - пояснила Анна Шарифова, реставратор.

Работу мастера проводят ювелирную – под микроскопом, слой за слоем, снимают примеси. Только так под налетом коррозии можно обнаружить важные детали –как, например, эта крохотная лилия. Такое клеймо сразу выдает происхождение ножа – европейское. На московском рынке 17 века такие особенно ценились. А сейчас археологи и затем реставраторы каждому предмету "из-под земли" уделяют равное внимание – все они помогают погрузиться в историю столицы.