Пума Геркулес привыкает к новой жизни в Московском зоопарке

Сильный и любознательный! Пума Геркулес, которого забрали из квартиры в Кунцеве, осваивается в Московском зоопарке. И уже вполне оправдывает своё имя.

Хищник явно окреп. Очень любит прогуливаться по вольеру. Искать игрушки, которые зоологи спрятали, чтобы Геркулес не скучал. Ну а после развлечений у зверя вкусный и питательный обед.

Напомним, пуму забрали у москвича, который много лет держал краснокнижное животное в тесной квартире. И выгуливал на поводке. К тому же, у Геркулеса выявили эпилепсию. И его по решению суда передали в Московский зоопарк.