Россиян предупредили об опасности стать соучастником преступной схемы

МВД России предупредило граждан об опасности быть вовлеченным в преступную схему. Передав свой аккаунт в WhatsApp мошенникам, россиянин становится соучастником преступления, что грозит лишением свободы на срок до 10 лет.

В ведомстве пояснили, что в случае передачи аккаунта третьим лицам он будет использован колл-центрами в мошеннических схемах. То есть, сдав свою учетную запись в аренду, россиянин становится соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей о мошенничестве, сказано в сообщении управления по борьбе с противоправным использованием информационных технологий.

В МВД привели несколько примеров. В частности, самому молодому установленному участнику, сдавшему аккаунт в "аренду" - всего десять лет. Мальчик, поддавшись на уговоры мошенников, сдал свой аккаунт колл-центру за 1,5 тысячи рублей, передает РИА Новости.