Сын Прилучного вышел на связь с сестрой, а с Муцениеце — нет

В конце апреля должно состояться очередное (не исключено, что последнее) судебное заседание между бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Особенно яростные баталии развернулись вокруг сына актеров Тимофея. Сторона актрисы утверждает, что актер чинит самые разные препятствия для общения матери с наследником. В свою очередь, адвокат артиста утверждает, что сама актриса не торопится налаживать отношения с сыном.

Защита Павла Прилучного, адвокат Оксана Даниелова, сообщила новые данные. Якобы Тимофей вышел на связь с сестрой Мией. Отметим, что девочка живет с матерью Агатой Муцениеце. Как утверждает адвокат Прилучного, актриса якобы сама не пытается связаться с наследником.

"Номер телефона мальчика у нее есть. Никаких смен номеров у Тимофея не было. Например, дети без проблем общаются друг с другом, Мия с Тимофеем переписываются. Мама не выходила на связь с сыном, видимо, нет нужды в общении", - сообщила Даниелова Woman.ru.

По ее мнению, в конце апреля уже будет решено, с кем останется жить Тимофей, который с лета прошлого года находится с отцом и его новой семьей. Адвокат Прилучного считает, что суд прислушается к желанию ребенка.