Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергообъекты в России

За прошедшие сутки ВСУ совершены четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. ВСУ продолжают ежедневные односторонние удары по объектам российской энергоинфраструктуры, заявили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 2 апреля ночью ударный дрон атаковал газораспределительную станцию "Сватово" в Луганске. Без газа остались более 11 тысяч потребителей. В тот же день в Курской области украинский ударный БПЛА атаковал энергообъект филиала "Курскэнерго". Без электроснабжения остались более 1,2 тысячи потребителей.

В Белгородской области в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ выведен из строя трансформатор подстанции "Максимовка" филиала "Белгородэнерго". Обесточено более 1,7 тысячи объектов в Шебекинском районе. В Запорожской области атакована электроподстанция ГУП "Таврия Энерго". Из-за возгорания масляного выключателя остались без света около 9 тысяч бытовых потребителей.