Войска группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое в ДНР. Кроме того, их коллеги из группировки "Днепр" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Лобковое Запорожской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Меж тем подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники. Бойцы "Запада" улучшили положение по переднему краю. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Также и бойцы "Центра" улучшили тактическое положение.

Российские военные отрезают трассы снабжения боевиков. Самая тяжелая ситуация для киевских радикалов на Красноармейском и Купянском участках фронта. Наши мотострелки и десантники заняли новые тактические позиции, тем самым отрезав трассы снабжения боевиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что согласованный с Вашингтоном мораторий на удары по энергообъектам Украины неукоснительно соблюдается Москвой. При этом он подчеркнул, что все договоренности сохраняются, несмотря на нарушения соглашения украинской стороной.