Безруков выступил с официальным заявлением после обвинений в браконьерстве

Знаменитого актера Сергея Безрукова заподозрили в нелегальном отлове рыбы после того, как он опубликовал фото с рыбалки из Ростовской области. Артист похвастался щукой весом два килограмма. Разразился скандал. В комментариях под снимком пользователи Сети напомнили, что в Ростовской области был введен нерестовый запрет с 1 апреля.

Сергей Безруков оперативно отреагировал на шумиху. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярный артист прояснил ситуацию. Он подчеркнул, что рыбачил еще до апреля, к тому же это происходило в одном из частных хозяйств.

"Рыбалка происходила до наступления периода запрета вылова рыбы в регионе, пост был выложен позже. Это была спортивная рыбалка, она происходила в одном из частных прудовых хозяйств в Ростовской области, поэтому никаких нарушений закона не было", - заявил Безруков.

В комментариях к публикации многочисленные поклонники постарались поддержать артиста добрыми словами и пожеланиями. Некоторые выразили уверенность, что после объяснений шумиха быстро забудется.