Путин провел встречу с главой Российского экспортного центра

показал высокую адаптивность к сложностям. В том числе благодаря грамотной господдержке, рассказала сегодня Владимиру Путину глава Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече в Кремле.

Никишина: Российский экспортный центр, – мы входим в группу "ВЭБ", – является специализированным институтом поддержки ключевых отраслей российской промышленности, таких как машиностроение, лесопромышленный и агропромышленный комплексы, металлургия, химия высоких переделов. Мы в РЭЦ понимаем важность этой работы. Никишина: Отдельно хотела обратить внимание на один из очень эффективных инструментов повышения узнаваемости нашей продукции за рубежом, потому что одна из проблем для новых рынков – это незнание наших возможностей. Это программа "Сделано в России". Мы благодарим вас за то, что вы поддержали эту программу.