Немецкий министр пригрозил Трампу давлением Европы

Берлин пригрозил Дональду Трампу ответом на пошлины. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что давить на президента США должны европейские государства в союзе с другими странами.

Хабек уверен, что Трамп сдастся под давлением и скорректирует свои заявления. И тогда станет ясно, кто сильнее, высказался германский министр.

Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф в итоге составит половину того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом глава минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер. Он пригрозил, что это спровоцирует эскалацию трений в торговой сфере, передает РИА Новости.