Дональд Трамп потребовал вернуть яйца в Белый дом

Дональд Трамп преддверии Пасхи заявил, что не хочет заменять настоящие яйца, которыми украшают Белый дом в честь праздника и используют для традиционных игр, в том числе катания по лужайке перед резиденцией, на имитацию, несмотря на дефицит продукта в стране. Таким образом американский лидер потребовал вернуть натуральные яйца в Белый дом.

Впрочем, организация American Egg Board (AEB) успокоила президента и прочую неравнодушную общественность, дав понять, что настоящего куриного продукта вполне хватит, и люди не заметят дефицита. Как передает РИА Новости, на украшение Белого дома американские фермеры жертвуют порядка 30 тысяч яиц. Но дело в том, что они непригодны для продажи из-за своего размера.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден – худший президент в истории США. Якобы он виноват в росте цен на яйца. По словам Трампа, Байден позволил ценам на яйца выйти из-под контроля. И теперь Белый дом усердно работает над тем, чтобы снизить продукта, заявил президент США.

Дефицит яиц и последовавший за этим рост цен власти США ранее объясняли вспышкой птичьего гриппа. По данным американского министерства сельского хозяйства, цены на яйца в текущем году вырастут на 41,1%. Из-за птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 миллиона коммерческих несушек: это самый высокий месячный показатель с момента начала вспышки болезни в 2022 году.