Киевский режим пытается дестабилизировать государства Африки. Украинские власти поддерживают террористов в Сахеле, заявил Сергей Лавров. Глава МИД России провел переговоры с министрами иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

Эти страны входят в созданный недавно Альянс государств Сахеля, передает ТАСС. Лавров отметил, что в регионе начинают действовать внешние игроки. Помимо бывших колонизаторов, активизировался и киевский режим. При полном попустительстве западных спонсоров украинские власти открыто поддерживают террористические группировки в этой части Африки, заявил российский дипломат.

На встрече с Лавровым глава МИД Мали Абдулайе Диоп отметил, что Россия стала первой страной, которая признала Альянс государств Сахеля. По его словам, Россия - не просто партнер, но также постоянный союзник, которому Африка может доверять.