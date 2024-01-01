Чернышев привез дочку на могилу Заворотнюк

Сегодня, 3 апреля, актрисе Анастасии Заворотнюк исполнилось бы 54 года. В честь такого события вдовец, фигурист Петр Чернышев, вместе с маленькой дочерью Милой посетил могилу актрисы. В распоряжении издания Super появилось видео, на котором видно, как спортсмен вытащил из автомобиля два внушительных букета роз, которые затем возложил на могилу любимой женщины. При этом шестилетняя наследница Анастасии и Петра Мила буквально не отходила от отца.

Также на записи видно, что могила звезды комедийного многосерийного фильма "Моя прекрасная няня" буквально утопает в цветах. Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась меньше года назад. Актрисы не стало 29 мая 2024 года.

Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.

А меж тем старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна скоро станет матерью. Наследница актрисы с нетерпением ждет прибавления в семействе. В настоящее время она находится в Москве.