ФСБ задержала жительницу Херсонской области по подозрению в госизмене

Гражданку России задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Херсонской области. Ее подозревают в госизмене, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ЦОС уточнили, что гражданка России оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Установлено, что задержанная переводила личные денежные средства ВСУ, на которые украинские военные приобретали бронетехнику, боеприпасы, экипировку и медикаменты, передает ТВЦ.

Следственное подразделение УФСБ России по Херсонской области возбудило уголовное дело по статье о государственной измене. Обвиняемая заключена под стражу, следствие работает над закреплением доказательств.