ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины

Российские бойцы ударили по объекту украинской ракетно-космической промышленности. Об этом в четверг, 3 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в ежедневной сводке в своем Telegram-канале, это предприятие было поражено ударами оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Наряду с этим ВС России нанесли поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Ранее президент России и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не собирается ни отступать, ни уступать в ходе спецоперации — необходим и приемлем лишь тот вариант мира на Украине, который обеспечит наше спокойствие в исторической перспективе.

На этом фоне в Белом доме вынуждены признать, что "пасхального перемирия" между Россией и Украиной в этом году можно не ждать. В Вашингтоне, по словам источников, все сильнее разочаровываются из-за проволочек в прекращении огня на Украине.