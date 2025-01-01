Медведев позлорадничал из-за пошлин США для ЕС: Ждем труп врага

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев процитировал совет древнекитайского мудреца Лао Цзы подождать на берегу реки, когда мимо проплывет труп врага. Так политик отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести огромные таможенные пошлины на товары из стран Евросоюза.

Как отметил Медведев в своем Telegram-канале, "Трамп жестко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира", однако Россию это не касается — мы и так практически совсем не торгуем как с Соединенными Штатами, так и с ЕС из-за санкций.

Зато "мы все равно развиваемся", в первом квартале 2025 года рост российской экономики составил примерно 3%. Запад же ждут серьезнейшие последствия, ведь против американских пошлин будут наверняка введены ответные — в итоге старые торговые цепочки разорвутся, возникнут новые.

Тем временем России остается следовать рекомендации Лао Цзы и ждать, когда покажется "разлагающийся труп экономики Евросоюза", резюмировал Дмитрий Медведев.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что мы научились работать под санкциями. При этом президент отмечал, что даже в случае ослабления санкций против России Запад найдет другой способ "вставить палки в колеса", поэтому рестрикции не следует воспринимать как временные.

При этом Кремль отреагировал на публикации журналистов о том, что Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных пошлин на российскую нефть. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что это сложная "субстанция", которая сопряжена с урегулированием конфликта на Украине и "требует многих дополнительных усилий".