Наконец триумф: Меган Маркл объявила радостную новость

Меган Маркл представила свою долгожданную коллекцию продуктов As Ever и распродала ее за час. Джемы, чаи, мед, а также смеси для блинов и песочного печенья бренда супруги принца Гарри разлетелись как горячие пирожки. Одним из самых бюджетных и популярных товаров от Меган при этом стала самая обычная банка малинового спреда за девять долларов.

Стоит подчеркнуть, что спред в контексте варенья — это разновидность консервов, приготовленных без сахара. Они обладают максимально натуральным фруктовым вкусом. Обычно спреды готовят из фруктов с высоким содержанием пектина, таких как яблоки или абрикосы.

О своем триумфе Меган сообщила на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "Наши полки могут быть пустыми, но мое сердце полно! Мы распродали все меньше, чем за час, и я не могу в достаточной мере отблагодарить вас...", - написала счастливая Маркл.

Меж тем говорят, что Меган приходится усиленно работать. Якобы она разочаровалась в жизни с принцем Гарри. Маркл мечтала летать на частном лайнере, отдыхать на лучших курортах мира и одеваться у самых модных дизайнеров. Но, оказалось, что хоть Гарри и член королевской семьи, миллиардов у него нет.

За последние пару лет Меган Маркл создала несколько новых личных бизнес-проектов. Среди них нашумевшее кулинарное шоу на Netflix "С любовью, Меган", подкаст "Признания предпринимательницы", а также собственный бренд продуктов As Ever. Кроме того, бывшая актриса активно сотрудничает с брендами одежды и рекламирует их на своих страницах в социальных сетях.