В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за свадьбу

Депутаты от ЛДПР выступили с предложением возвращать молодоженам часть расходов за организацию свадебного торжества в пределах 150 тысяч рублей на каждого из супругов. Под "организацией свадебного торжества" подразумеваются услуги свадебных агентств, фотографов и видеографов, работа диджея, кейтеринг, аренда банкетного зала и обслуживание.

Компенсировать часть потраченных на лучший в жизни день средств каждый из супругов сможет в течение трех лет с момента заключения брака.

В ЛДПР считают, что такая инициатива поможет в особенности студенческим бракам и студентам-молодоженам, которые в силу ограниченности финансов не могут позволить себе достойную свадьбу, передает РИА Новости.

"Свадьба - дело затратное. Даже в регионах чек за торжество нередко достигает сотен тысяч рублей. Молодым людям праздник может быть не по карману, а потому часто для того, чтобы отметить этот важный день, парам, а иногда и их родителям приходится брать кредиты. Или вовсе откладывать заключение брака до лучших времен. В ЛДПР убеждены: молодым семьям нужно помогать. Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа", - рассказал зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов.

Примечательно, что речь идет только о гражданах России. "Никаких свадеб приехавших откуда-то никто поддерживать, финансировать не будет", - подчеркнул Наумов в беседе с ТВЦ.