Венгрия объявила о выходе из МУС

Власти Венгрии приняли решение выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом в четверг, 3 апреля, рассказал председатель венгерского правительства Виктор Орбан.

Политик рассказал об этом решении после переговоров с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, прибывшим в Будапешт. МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля из-за боевых действий в секторе Газа.

По словам Орбана, последние решения МУС свидетельствуют о том, что суд стал политическим инструментом и демонстрирует предвзятость, поэтому Будапешт не хочет больше участвовать в его работе. Минюст Венгрии передаст в национальный парламент документы о прекращении сотрудничества, сообщает ТАСС.

О деятельности МУС ранее саркастично высказался зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что на месте судей и прокуроров МУС больше всего боялся бы, что кто-то из безумцев попытается исполнить ордер суда на арест президента России Владимира Путина. В таком случае "их жизнь будет стоить не дороже" самой бумажки.

Между тем не исключено, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против МУС из-за ордера на арест Нетаньяху. Документ суда против израильского премьера вызвал негативную реакцию и у демократов, и у республиканцев.