Песков: Россия продолжает работу с США по урегулированию украинского кризиса

Москва и Вашингтон предпочитают не сражаться, а говорить. И не только говорить, но и быть услышанными, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков подчеркнул, что именно такое положение дел складывается у российской стороны с действующей американской администрацией.

Как сказал представитель Кремля агентству Bloomberg, Россия предпочитает продолжать определенные усилия для поиска мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России прокомментировал подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму. Песков сообщил, что компании из ЕС и США проявляли интерес к участию в ПМЭФ и раньше. Однако они опасались раскрывать факт своего участия.